警視庁ソープランドに女性を紹介したとして、警視庁保安課は30日までに、職業安定法違反（有害業務目的紹介）の疑いで、大規模スカウトグループ「アクセス」のナンバー3、会社員平良直也容疑者（31）＝沖縄県沖縄市美里仲原町＝らグループの男計2人を逮捕した。アクセスは全国規模の匿名・流動型犯罪グループとみられ、警視庁が捜査本部を設置し全容解明に向け捜査を進めている。メンバーの逮捕は計6人となった。代表の遠藤和