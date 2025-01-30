ロシアのプーチン大統領がウクライナに対する西側の支援が中断すれば２カ月以内に戦争が終わるだろうと主張した。プーチン大統領は２８日（現地時間）、現地メディアのインタビューで「資金と広い意味の弾薬が尽きれば、彼らは１カ月間持ちこたえることができないはず」と述べた。続いて「すべてのことが１カ月、１カ月半、２カ月以内に終わる」とし「ウクライナの主権はほとんど０に近い」と強調した。またプーチン大統領は、ウク