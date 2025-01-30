今夏公開されるジェームズ・ガン監督作『スーパーマン』のIMAX（R）上映が決定。併せてスーパーマンが身を挺して爆発から少女を守る、“希望の象徴”としての存在感が際立つ姿を収めた新場面写真も公開された。【写真】空へ向かうスーパーマンがかっこいい新生『スーパーマン』超ティザービジュアル1938年にアメリカの出版社DCコミックスにて発行されたコミック『ActionComics ＃1』にて初登場し、その歴史の中でこれまで幾