［ゴマ（コンゴ民主共和国）２９日ロイター］ - ルワンダが支援するコンゴ民主共和国（旧ザイール）の反政府勢力「Ｍ２３」は東部最大の都市ゴマを掌握した後、２９日には南キブ州の州都ブカブを目指して進軍した。コンゴのチセケディ大統領は同日夜、失地回復作戦を計画していると述べた。チセケディ氏は国民に向け、外交的解決が望ましいとしながらも、軍事的な反撃に出る意向を示した。東アフリカ共同体（ＥＡＣ）は緊