宇城市は一部の水道用の地下水などから目標値を超える有機フッ素化合物PFOSとPFOAが確認されたことを受けて、給水車を設置しています。 【写真を見る】熊本・宇城市で水道用地下水から目標値超えの「PFOS・PFOA」検出住民に飲み水配給 熊本県宇城市の不知火防災拠点センターでは給水車が設置され、職員が住民に飲み水を配っていました。 目標値の約2倍のPFOSとPFOAが検出されたのは、宇城市不知火町（しらぬいまち）の