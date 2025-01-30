ティモシー・シャラメが主演する映画『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』より、シャラメの才能が輝くパフォーマンスの舞台裏と、本人のコメントを収録した特別映像が解禁。また、シャラメの来日が決定した。【動画】準備期間5年！圧巻パフォーマンスの裏側『名もなき者』特別映像本作は、アカデミー賞ノミネート監督であり、『ウォーク・ザ・ライン／君につづく道』『フォードvsフェラーリ』の名匠ジェームズ・マンゴールド