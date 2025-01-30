Valerie Volcovici[¥ï¥·¥ó¥È¥ó£²£¹Æü¥í¥¤¥¿¡¼] - ¹ñºÝ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼µ¡´Ø¡Ê£É£Å£Á¡Ë¤ÎÀÐÌý»º¶È¡¦»Ô¾ìÉôÌç¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¥Ë¡¼¥ë¡¦¥¢¥È¥­¥ó¥½¥ó»á¤Ï£²£¹Æü¸øÉ½¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤Ç¡¢£É£Å£Á¤ÏÀ¤³¦Åª¤ÊºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°Ü¹Ô¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈãÈ½¤·¡¢ÀÐÌý¤È¥¬¥¹¤Î¶¡µë¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤Ù¤­¤À¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡££É£Å£Á¤Î¶áÇ¯¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö½Å»ë¤Î»ÑÀª¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¡Ê¶¦ÏÂÅÞ¡Ë¤äÆ±ÅÞ¡¢ÀÐÌý¶È³¦¤Ê¤É¤¬ÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡££É