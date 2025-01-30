去年（2024年）1年間に休業や廃業または解散した熊本県内企業の数が655件に上り、統計を取り始めた2000年以降、過去最多となったことが明らかになりました。 【写真を見る】熊本県内の休廃業・解散企業が過去最多の年655件にサービス業が3割 創業50年以上の老舗企業も増加 民間の信用調査会社、東京商工リサーチによりますと、去年県内で倒産する前に休業や廃業・解散した企業の数は、前の年より206件多い655件に