女優遠野なぎこ（45）が30日までにインスタグラムを更新。28日に67歳で亡くなった、経済アナリスト森永卓郎さんへの思いを吐露した。「皆さんこんばんは、遠野なぎこです。『森永卓郎さま』。経済アナリストの森永卓郎さんが、ご逝去されました」と書き出し「私は、どうしてもどうしてももう一度お目に掛かって謝罪をしたい理由がありました」と打ち明けた。「数年前の事です。生放送中に悠くん＆蓮くん（亡くなった遠野の愛猫）の