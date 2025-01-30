なにわ男子・道枝駿佑が、2月7日発売のファッション雑誌「MEN’S NON‐NO（メンズノンノ）」2025年3月号増刊（集英社）の表紙に登場する。通常版の表紙は、「メンズノンノ」モデルで今注目の若手俳優としても活躍する鈴鹿央士、豊田裕大、水沢林太郎、野村康太の4人。【写真】美しさに磨きが！神々しさも感じる道枝駿佑「メンズノンノ」2025年3月号は、通常版／増刊の2バージョンで発売。通常版の表紙を飾るのは、鈴鹿央士、