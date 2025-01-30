俳優の竜星涼が29日にインスタグラムを更新。圧倒的なスタイルの全身ショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】「足が長ーい」「イケメン！！」竜星涼、圧巻の美脚ショット竜星が投稿したのは、2月7日公開の映画『ショウタイムセブン』試写会のオフショット。写真は、ハイネックのニットにダブルのジャケット、タイトなボトムスという装いの全身ショットとなっている。2016年にはモデルとしてパリコレデビ