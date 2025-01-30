歌手で女優の中島美嘉が29日にインスタグラムを更新。最新ヘアスタイルを披露すると、ファンから称賛が相次いだ。【写真】中島美嘉、最新ヘアスタイルでオスカル化中島が「パーマかけましたー」と投稿したのは自身のソロショット。写真にはうねりのある髪で別人級に変身した彼女が、アンニュイな表情でカメラを見つめる姿が収められている。最新ヘアスタイルでイメチェンした中島の近影に、ファンからは「カッコイイ」「眼福