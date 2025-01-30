テレ東では2025年1月17日より、ドラマ9「法廷のドラゴン」（毎週金曜夜９時～）を放送中です。 第１話がテレ東ゴールデン帯の番組史上最速で、見逃し配信の再生回数100万回を突破！視聴率は、枠変更前のドラマ８、現在のドラマ9を通して歴代最高を記録するなど、初回放送から話題沸騰中の本作は、女性初のプロ棋士誕生を期待されながらも弁護士に転向した主人公が、存続の危機に瀕する弁護士事務所の若き所長と共に奔