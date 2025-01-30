リバプール遠藤航が欧州CLのPSV戦に先発出場、ロングパスでゴール起点に英1部リバプールの遠藤航は現地時間1月29日、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）のオランダ1部PSVアイントホーフェン戦に先発出場した。絶妙な浮き球からゴールを生み「遠藤のパスがいい感じになったな」との声があがっている。1-1の同点で迎えた前半40分、遠藤が自陣中央から前線へロングボール。これををオランダ代表FWコーディ・ガクポうまくキープし、イ