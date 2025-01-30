【ちいかわ ふんわりバニティポーチ ちいかわ/ハチワレ/うさぎ】 4月28日 発売予定 価格2,990円 KADOKAWAは、「ちいかわ ふんわりバニティポーチ」3種を4月28日に発売する。価格は各2,990円。 本製品はA4判4ページの雑誌に「ちいかわ」、「ハチワレ」、「うさぎ」それぞれのフェイス型バニティポーチが付録となったもの。ポ&#125