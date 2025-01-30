世の中には、些細な行動がきっかけになって運命的な出会いが生まれることもある。みなさんはそういった経験があるだろうか。 【漫画】交際10年目の彼女に振られ…まさかのラストに驚きに声～本編 漫画家の関野葵さんが手がけた「ヤングキング」の読切作品『Destiny ring』は、主人公が電車内で指輪を拾ったことがきっかけになり、持ち主の素性を調べ始めるという物語だ。関野さんのX（旧Twitter）に『10年付き合った恋人