「ナオキとレオンの熱唱野球部 #11」 昨年の大晦日、悲願の初出場を果たした「第75回NHK紅白歌合戦」での情熱的なステージも記憶に新しい新浜レオン。演歌・歌謡界に新風を吹き込んだヒット曲「全てあげよう」に続いて、木梨憲武プロデュース＆所ジョージ作詞作曲の"黄金コラボレーション第2弾"となる7thシングル「炎のkiss / Fun! Fun! Fun!」も4月16日(水)にリリースが決定。早速1月より「炎のkiss」が先行配信されるなど、