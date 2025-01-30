入れ替わりが激しいK-POP業界。【全文】韓国男性アイドルが“デキ婚”発表…ファンは悲鳴毎年、何組ものアイドルグループがデビューしていく一方、ひっそりと解散するグループも少なくない。そんな代謝が激しい業界でも、着実に人気をキープして10周年の大台を迎えるグループがある。今回は2015年にデビューし、今年が10周年のメモリアルイヤーとなるK-POPボーイズグループを紹介する。iKONまずは、2015年9月15日にデビューしたiKO