IVEがコンセプトフォトを公開し、カムバックに対する期待感を高めた。【写真】ウォニョンの異次元ボディ＆美貌1月29日、IVEは公式SNSに3rdミニアルバム『IVE EMPATHY』のグループコンセプトフォトを公開した。公開された写真のメンバーたちは、それぞれの個性がにじみ出たユニークなスタイリングで、全員がセンター級という名にふさわしいIVEならではの圧倒的なビジュアルを誇っている。（写真＝STARSHIPエンターテイメント）IVEこ