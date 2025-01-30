TWICEの日本人メンバー、サナがハーゲンダッツの新テレビCMに出演する。【写真】日本の宝…サナ、坂口健太郎と2SHOTアイスクリームブランドのハーゲンダッツでは、サナを新たに起用した新テレビCM「サクッと、夢中になりたいの。」編の放映を来る2月4日より開始する。放映に先立ち、ハーゲンダッツ ジャパンの公式サイト及び公式YouTubeチャンネルでは本日（1月30日）より、CM映像とメイキング＆スペシャルインタビュー映像が公開