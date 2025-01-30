10ヶ月に渡り警察学校で武術などの厳しい訓練に臨んだ警察官の卒業式が、1月30日に高知県南国市で行われました。30日に南国市の県警察学校で行われた第92期・初任科卒業式には、4月に入校し初任科課程を終えた警察官20人が出席しました。卒業式では中澤誠学校長から代表の上杉惟心巡査に卒業証書が手渡された後、高清水善弘本部長が卒業生を前に「警察官という職業を生涯の仕事として選択したときの初心を忘れず、この仕事に誇りを