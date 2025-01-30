【モデルプレス＝2025/01/30】LAPONEグループ所属アーティストJO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）らの合同ライブ『LAPOSTA 2025 Supported by docomo』にて、JO1とINIのメンバー22人が自らが企画・演出を考える特別なソロステージ「LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS」を開催中。ここでは29日にシアターGロッソで行われたJO1の豆原一成の公演をレポートする。【写真】豆原一成のソロ公演◆豆原一成「ママへ」新曲歌