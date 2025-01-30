【モデルプレス＝2025/01/30】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の白岩瑠姫・佐藤景瑚・大平祥生が29日、グループでパーソナリティを務めるラジオ番組「JO1のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週水曜深夜0時〜）に生出演。佐藤が仲の良いアーティストを明かした。【写真】佐藤景瑚、“同棲レベル”で仲の良いアーティスト◆佐藤景瑚、“同棲レベル”で仲の良いアーティストとは？LAPONEグルー