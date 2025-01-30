グローバル・エアラインズは、エアバスA380型機初号機（機体記号：9H-GLOBL）を現地時間1月17日、ドイツのドレスデンからポルトガルのベージャへ空輸した。2024年10月4日にスコットランドのプレストウィックからドイツのドレスデンへ飛行していた。グローバル・エアラインズの機体の取得後、飛行は5回目。これまでの運航と同様、ハイフライが運航を担った。2013年3月に引き渡され、かつて中国南方航空が運航していた機体で、Jet Mi