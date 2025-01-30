元NGT48の中井りかが30日、自身のインスタグラムを更新し、第1子を無事に出産したことを報告した。投稿では「あけましておめでとうございます。(遅) 今年初投稿でのご報告です！先日、無事に第1子を出産いたしました。スーパー難産でしたが、現在は父母子共に健康です」と、出産の経過と現在の健康状態を伝えた。また、「我が子ながら天使すぎています」と愛情あふれる親バカぶりも伝えた。さらに、これからの日々の成長を楽しみに