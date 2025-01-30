プロ野球・広島は30日、野村祐輔コーチが結婚したことを発表しました。相手は30代の一般女性で、昨年末に結婚したとのこと。野村コーチは昨季現役引退し、球団のコーチに就任していました。野村コーチは球団を通じ、「いつも応援していただき、ありがとうございます。このたび、昨年末に結婚いたしましたことをご報告させていただきます。互いに支え合いながら、明るく温かい家庭を築いていきたいと思います。また、今年から新たな