David Shepardson[ワシントン ２９日 ロイター] - 米首都ワシントン近郊のレーガン・ナショナル空港近くで２９日、アメリカン航空のリージョナルジェット旅客機が米軍のヘリコプター「ブラックホーク」と衝突し、空港付近のポトマック川に墜落した。多数の死者が出ているとみられる。当局から正式な死者数の発表はない。しかし、カンザス州選出のロジャー・マーシャル上院議員は未明に同空港で記者会見し、「おそらく６０人以上の