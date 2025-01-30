ヤフーショッピングで“住所を知らない相手”にギフトを贈ると最大全額還元キャンペーン LINEヤフーは、ECサイト「Yahoo!ショッピング」のソーシャルギフト機能で、10回に1回の確率で支払額の最大全額が還元されるキャンペーンを開始した。期間は2月17日11時59分まで。 「ソーシャルギフト10回に1回の確率で全額戻ってくるキャンペーン」では、期間中にソーシャルギフ