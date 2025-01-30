アメリカの中央銀行にあたるFRB＝連邦準備制度理事会は4会合ぶりに利下げを見送りました。早期の利下げを求めているトランプ大統領との間で溝が深まっています。アメリカのFRBは29日、去年7月以来、4会合ぶりに利下げを見送りました。アメリカではこのところ、3か月連続で物価の上昇率が拡大していて、FRBとしてはインフレの再燃を防ぐため、金利を高い水準に保ちたい考えです。FRB パウエル議長「我々は金融政策も経済もとて