米スターバックスが飲料とフードのメニューを３０％削減する/Meir Chaimowitz/NurPhoto/Shutterstockニューヨーク（ＣＮＮ）米コーヒーチェーン大手スターバックスは、合理化や待ち時間の短縮を目的に、飲料とフードのメニューを大幅に削減する。ブライアン・ニコル最高経営責任者（ＣＥＯ）は２８日の決算発表で、間もなく飲料とフードの両方を約３０％削減すると説明した。具体的な時期は明らかにしていない。ニコル氏は以前から