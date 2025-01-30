30日正午ごろ、広島市安佐南区緑井6丁目で、「一酸化炭素中毒と思われる。4人が用水路から出てこない」と消防から警察に通報がありました。現場では、用水路の工事がおこなわれていたとみられています。消防が救助にあたっています。【１月３０日午後０時１５分の情報】