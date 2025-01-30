◆セントポーリア賞・３歳１勝クラス（２月２日、東京競馬場・芝１８００メートル）＝１月３０日、美浦トレセン１５年の２冠牝馬ミッキークイーンの子・ミッキーマドンナ（牝、美浦・堀宣行厩舎、父エピファネイア）は、初コンビとなるレイチェル・キング騎手で出走予定。２２日の１週前追い切りでは、同日の１番時計となる６ハロン７９秒２（１ハロン１１秒４）をＷコースでマークし能力の高さを示した。２９日の当週追い切り