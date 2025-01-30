女優松岡茉優（29）が30日、都内で、スキンケアブランド「タカミスキンピール」の20周年記念CM披露会見に出席した。もともと同ブランドのユーザーだったそうで「私が使っているのを知っていて使ってくださったのかと思っていたけど、撮影現場で『顧客名簿で知ってくださったんですか』と聞いたら、それは関係ないと言われました」と笑った。20周年を迎えたブランドにちなみ、20歳のころの肌について聞かれると、「何が自分の肌にあ