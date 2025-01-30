［東京３０日ロイター］ - 午前の東京株式市場で日経平均は、前営業日比８３円７９銭高の３万９４９８円５７銭と小幅続伸した。朝方は米国市場での株安を嫌気した売りが先行したが、前日に決算を発表したアドバンテストが朝安後にプラスへと転じる中、指数も持ち直した。 日経平均は１１１円安で寄り付いた後、小幅マイナスでのもみ合いが先行した。前日の米株安やドル／円が１５４円前半へと円高方向となったことが