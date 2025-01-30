火事があった現場高松市塩江町2024年9月 高松市の休業中のホテルに侵入して火をつけ、ホテルの一部を焼いた罪で、高松地方裁判所は21歳の女に実刑、25歳の男に執行猶予付きの判決を言い渡しました。 重過失失火と建造物侵入の罪で、判決を受けたのは、高松市の女（21）と住所不定の男（25）です。 判決によりますと、2人は2024年9月、友人3人と高松市塩江町の休業中のホテルに侵入し、女が火を付けることを促し、