甘酸っぱさが魅力の「いちご」。シーズンが1月中旬から本格化し、これからいただく機会が増えそうです。せっかくなら、今のうちに「美味しいいちごの見極め方・食べ方」を知っておきませんか？船昌グループ（野菜と果物の専門商社）の公式インスタグラムアカウント（@k_funasho）が詳しく解説しています。【画像】おいしいいちごの見極め方と食べ方野菜室から取り出して、30分〜1時間後に美味しいいちごの特徴は3つ。「ヘタのまわ