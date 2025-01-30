アメリカCNNによりますと、首都ワシントン近郊でアメリカン航空の民間機と陸軍のヘリコプターが空中で衝突し、ポトマック川に墜落しました。民間機は最大で70人が搭乗できるということですが、乗客らの安否は分かっていません。