特定非営利活動法人ゆうばりファンタ（夕張市）は1月29日、札幌地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には大川哲也弁護士（弁護士法人橋本・大川合同法律事務所、札幌市中央区北4条西20−1−28）が選任された。負債総額は約9000万円。夕張市で1990年から開催されている「ゆうばり国際ファンタスティック映画祭」を2008年より主催するほか、「幸福の黄色いハンカチ思い出ひろば」の指定管理者として運営を手掛け、ピー