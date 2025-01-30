問題行動の多い中途社員Tさんに、再び「人の文書をコピペして提出」疑惑が浮上します。証拠もないため、カモちも(＠kamochimoq)さんと先輩社員は様子を見ることしかできません。数日後、先輩社員はTさんとペアを組んで書類作成の仕事をすることに。先輩社員とTさんは、無事に仕事を終えることができるのでしょうか？カモちも(＠kamochimoq)さんのInstagramで掲載中の作品『やっかいな中途社員』第14話をごらんください。