30日早朝にJR横須賀線内で線路が損傷した影響で、成田エクスプレスが全区間で運休しています。午前6時ごろ、JR横須賀線西大井駅から武蔵小杉駅の間で信号の異常を確認し、駆け付けた職員が線路が損傷しているのを見つけました。この影響でJR横須賀線の東京駅から横浜駅の間、湘南新宿ラインの全線、相鉄線直通の新宿駅から羽沢横浜国大駅の間で運転を見合わせています。JR東日本によりますと、午後0時10分に運転を再開する