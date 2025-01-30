全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・森下のカレー店『深川インド月と亀』です。「多皿系カレー」を編集部が実食し、ランキングをつけた中で、第4位にランクインしたお店です。おだやかなスパイス感が胃袋を包み込むこれは毎日でも食べたくなるカレーだ。野菜たっぷりで軽やか。しかもスパイス使いはシンプルな上にとがったところがひとつもない。これこそ割烹からエス