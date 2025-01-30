TOKYO FM『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』（月〜木後1：00）では、3日から6日にかけて連日豪華ゲストが出演を果たす。【イベント写真たくさん】山崎怜奈『ダレハナ』夏祭りアンジーとの因縁も決着？3日は、アーティスト・岩橋玄樹がロサンゼルスからゲストに登場。ロサンゼルス生活の話や、発売中のアルバム「I’mA Hero」の聴きどころについても語る。4日は、お笑い芸人・永野がゲストで、再ブレイクの理由や知