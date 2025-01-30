ファジアーノ岡山は30日、2025シーズンのキャプテン・副キャプテンを発表した。岡山はJ1昇格を目指し臨んだ2024シーズン、開幕6試合5勝1分けとスタートダッシュに成功。その後は勢いが落ちて自動昇格圏からは転落するも、シーズンを通してプレーオフ圏内を維持し続け5位でフィニッシュ。J1参入プレーオフではモンテディオ山形、ベガルタ仙台を下し、悲願だったクラブ史上初のJ1昇格を成し遂げた。続投が発表された木山隆之監督の下