4月に横浜で開催される新しい都市型フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025』内で、『Echoes Baa』（エコーズ バー）が横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場にて開催される。 （関連：Mrs. GREEN APPLE、Official髭男dism、Ado、YOASOBI……活動が拡大する2025年のJ-POPシーン） 『Echoes Baa』は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが2024年9月に