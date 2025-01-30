阪神の新外国人選手、ジョン・デュプランティエ投手（３０）＝前ブルワーズ＝が３０日までに、西宮市内の球団事務所で入団会見を行った。「デュープ」という愛称を持つ１９３センチの長身右腕は、タイガースカラーである黄色のネクタイで早くも猛虎へ忠誠。「阪神タイガースは伝統ある球団なので幸せだよ。阪神ファンは熱狂的と聞いてるので、そういうファンの前でプレーできることが楽しみ」と新天地に胸を高鳴らせた。メジャ