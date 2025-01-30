2月28日（金）より全国公開される『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』にてボブ・ディランを演じた、ティモシー・シャラメの来日が決定した。2月8日（土）に都内で開催されるレッドカーペットイベントに登場する予定。関連記事：ティモシー・シャラメはいかにボブ・ディランを演じたのか？ 独占2万字インタビュー『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』は、60年代初頭、後世に大きな影響を与えたニューヨークの音楽シーンを舞台に、19