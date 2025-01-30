感染症情報です。 【写真を見る】県全体で「インフルエンザ警報」継続中最新の患者数は1063人（山形） 最新のインフルエンザの患者数は１０６３人でした。 前の週より減少しましたが、引き続き、県全体で「インフルエンザ警報」となっています。 県衛生研究所によりますと、今月２６日までの１週間に県内４２の定点医療機関から報告があったインフルエンザの患者数は、前の週より６４人少ない１０６３人でした。 １定点あた