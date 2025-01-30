¢£22¾¡10ÇÔ¤ÇÊÂ¤ÖÎ¾¼ÔÁ°È¾¤Ï¸ß³Ñ¤â¸åÈ¾¤Ï¥ï¥ó¥µ¥¤¥É¥²ー¥à¤Ë 1·î29Æü¡¢´¢Ã«»ÔÂÎ°é´Û¤Ç¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2024-25¥·ー¥º¥ó¡×¤ÎB1¥êー¥°Âè19Àá¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾¤Ï¸ß³Ñ¤ÎÅ¸³«¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ë¹¥¥²ー¥à¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È°ìÊýÅª¤ÊÅ¸³«¤Ë¡£CS½Ð¾ì¤òÁè¤¦ÃæÃÏ¶è¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¡¢»°²Ï¤Ï65-87¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢½ø