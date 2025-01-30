30日の東京株式市場、日経平均株価は前日のアメリカ市場で主な株価指数がそろって下落した流れを引き継ぎ、値下がりして始まりました。午前の終値は、29日に比べ、83円79銭高い、3万9498円57銭、TOPIX(東証株価指数)は、2779.78でした。