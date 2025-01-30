ＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）が３０日に放送され、有名歌手がゲストで登場した。この日は「第２回名曲は２０選手権」をスタジオで実施。ＭＣを務める同局の田村真子アナが「今回はＮＨＫ紅白歌合戦にも出場した超ビッグなスペシャルゲストにも参戦して頂きます」とアナウンスし、「爆風スランプ」のボーカル・サンプラザ中野くんと歌手の木山裕策が登場。スタジオは「ええ！」「すごい」と驚きに包まれた